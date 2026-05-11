Icon

تنفيذ حكم القتل حدًا في مقيم قتل شقيقه أثناء نومه بالقصيم Icon بدعوة من بريطانيا وفرنسا.. اجتماع يضم 40 دولة بشأن مضيق هرمز Icon البلديات والإسكان تهيئ 4,500 متطوع ومتطوعة لخدمة ضيوف الرحمن Icon بدء أعمال السجل العقاري في مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية Icon تطورات قضية القاضي المتهم بقتل طليقته في مصر Icon 5730 كادرًا ينفذون الخطة التشغيلية لأمانة المدينة المنورة في موسم الحج Icon ندوة صحية تؤكد الحاجة لتسريع بناء مراكز الأبحاث السريرية بالمملكة Icon ترامب: رد إيران على المقترح الأمريكي مرفوض بالكامل Icon ضبط مقيم مخالف لتلويثه البيئة بتفريغ مواد خرسانية بمنطقة المدينة المنورة Icon ارتفاع أسعار النفط بنسبة 2.69% Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

ضبط مقيم مخالف لتلويثه البيئة بتفريغ مواد خرسانية بمنطقة المدينة المنورة

الإثنين ١١ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٢١ صباحاً
ضبط مقيم مخالف لتلويثه البيئة بتفريغ مواد خرسانية بمنطقة المدينة المنورة
المواطن- فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا مخالفًا لنظام البيئة من الجنسية الباكستانية؛ لتلويثه البيئة والإضرار بالتربة بتفريغ مواد خرسانية في منطقة المدينة المنورة، وطبقت الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته للجهات المختصة.

وأوضحت القوات أن عقوبة ممارسة نشاط أو فعل يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الإضرار بالتربة أو تلويثها أو التأثير سلبًا على الانتفاع بها أو إتلاف خواصها الطبيعية غرامة تصل إلى (10) ملايين ريال، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الشؤون الإسلامية بالمدينة المنورة تستكمل استعداداته لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج
السعودية

الشؤون الإسلامية بالمدينة المنورة تستكمل استعداداته لخدمة...

السعودية
تدشين 10 مشروعات للطرق بتكلفة 188 مليون ريال في المدينة المنورة
السعودية

تدشين 10 مشروعات للطرق بتكلفة 188 مليون...

السعودية
القتل تعزيرًا لأحد الجناة في المدينة المنورة لترويجه الإمفيتامين المخدر
السعودية

القتل تعزيرًا لأحد الجناة في المدينة المنورة...

السعودية