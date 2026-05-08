Icon

درجات الحرارة اليوم.. 41 درجة في شرورة و13 في طريف والسودة Icon مركز الاتصال الموحد يعزز تجربة الحجاج خلال الموسم Icon أسعار النفط ترتفع مع تجدد التصعيد بين أميركا وإيران Icon هجوم سيبراني واسع يستهدف جامعات أميركية بينها هارفارد وستانفورد Icon #يهمك_تعرف | آلية تقديم المطلقات في برنامج سكني Icon بريطانيا ترصد حالة ثالثة مشتبه بإصابتها بفيروس هانتا Icon 142 رحلة يوميًا.. قطار الحرمين يستعد لذروة موسم الحج Icon أمطار ورياح شديدة على منطقة حائل حتى التاسعة مساء Icon الخارجية تُدشن حساب وكيل الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة على “إكس” Icon توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول على 9 مناطق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

ضبط مواطن رعى 10 متون من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز

الجمعة ٨ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٢:٣١ مساءً
ضبط مواطن رعى 10 متون من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة رعي (10) متون من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.

وأكدت القوات أن عقوبة رعي الإبل غرامة (500) ريال لكل متن، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد