ضبط مواطن رعى 8 متون من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز

جمعية “مساجدنا على الطرق” تفتتح الجامع الأول من عوائد الصندوق الوقفي الخليج والهدى في نهائي نخبة كبار اليد غدًا بالدمام جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز تستقبل أولى رحلات ضيوف الرحمن من غينيا الأمير راكان بن سلمان يستقبل وفدًا من أسرة الباهلي الأمير راكان بن سلمان يستقبل الرئيس التنفيذي للمسار الرياضي ويؤكد أهمية المشروعات النوعية بالدرعية القبض على 3 أشخاص لنشرهم إعلانات حج وهمية ومضللة في القصيم “الداخلية السورية” تعلن تفكيك خلية تستهدف زعزعة استقرار البلاد وظائف شاغرة لدى شركة سابك وكالة الفضاء السعودية تطلق النسخة الثانية من مبادرة “ساري 2” الذهب يرتفع من أدنى مستوى بنسبة 1%
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة رعي (8) متون من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، وطُبقت الإجراءات النظامية بحقه.
وأكدت القوات أن عقوبة رعي الإبل غرامة (500) ريال لكل متن، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.