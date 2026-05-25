Icon

وفرة كبيرة في الأضاحي واستقرار الأسعار بالرياض Icon جاهزية متكاملة للمسجد النبوي لاستقبال المصلين والزوار في يوم عرفة وعيد الأضحى Icon الديوان الملكي: وفاة نواف بن نايف بن ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود Icon الأرصاد: منى تسجل 45 مئوية اليوم وتوقعات تسجيل عرفات 45 درجة غدًا Icon ضبط 22 مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج  Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس زامبيا بذكرى يوم الحرية الأفريقي Icon دراسة حديثة تكشف أسراراً عن مخ الإنسان Icon إقبال على شراء الأضاحي في محافظة حفر الباطن Icon أمين العاصمة المقدسة يزور مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 بمنطقة مكة المكرمة Icon قوات أمن الحج تضبط 11 مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

ضبط 22 مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج 

الإثنين ٢٥ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٦:١٤ مساءً
ضبط 22 مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج 
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ضبطت قوات أمن الحج (22) وافدًا من الجنسيتين الأوزبكية والطاجيكية لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج عبر الطرق الترابية والأودية، ومحاولة دخول العاصمة المقدسة والبقاء فيها دون الحصول على تصريح بالحج، وتم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأهابت الإدارة العامة للمجاهدين بالجميع الالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم حج هذا العام (1447هـ) والتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مؤكدة أن مخالفتها تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية.

ودعت إلى المبادرة بالإبلاغ عن المخالفين عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

حرس الحدود يباشر مهامه لخدمة ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة خلال حج 1447هـ
السعودية

حرس الحدود يباشر مهامه لخدمة ضيوف الرحمن...

السعودية
الأرصاد يدعو ضيوف الرحمن لتجنب التعرض المباشر للشمس وقت الظهيرة
السعودية

الأرصاد يدعو ضيوف الرحمن لتجنب التعرض المباشر...

السعودية
الشيخ بن حميد: تجربة السعودية في الحج تمثّل نموذجًا عالميًا في خدمة ضيوف الرحمن
السعودية

الشيخ بن حميد: تجربة السعودية في الحج...

السعودية
هندسة التظليل والتلطيف في مشاعر الحج
السعودية

هندسة التظليل والتلطيف في مشاعر الحج

السعودية
تحذيرات وإرشادات لمرضى الربو خلال الحج
أخبار رئيسية

تحذيرات وإرشادات لمرضى الربو خلال الحج

أخبار رئيسية
قرارات إدارية بحق 8 مخالفين لنقلهم 18 مخالفًا لا يحملون تصاريح الحج
السعودية

قرارات إدارية بحق 8 مخالفين لنقلهم 18...

السعودية
اللواء الركن العنزي يتفقد مهام وكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية المشاركة في الحج
السعودية

اللواء الركن العنزي يتفقد مهام وكالة وزارة...

السعودية
مدير الأمن العام: إدارة الحشود في الحج منظومة متقدمة قائمة على الاستباقية والتقنية
أخبار رئيسية

مدير الأمن العام: إدارة الحشود في الحج...

أخبار رئيسية