ضبط 4 متسللين حاولوا دخول البلاد بحرًا في الكويت

أعلنت وزارة الدفاع بدولة الكويت ضبط 4 متسللين حاولوا دخول البلاد عن طريق البحر بطريقة غير مشروعة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان, أن القوات المسلحة تمكنت أمس السبت من إحباط عملية تسلل بحرية عبر المياه الإقليمية الكويتية، وضبط 4 متسللين حاولوا دخول البلاد عن طريق البحر بطريقة غير مشروعة، مبينًا أنه جرى تحويل المضبوطين للجهات المختصة.