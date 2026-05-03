ضبط 4 متسللين حاولوا دخول البلاد بحرًا في الكويت

سعود بن مشعل يتفقد مجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز أبرق الرغامة ذاكرة القوافل وشريان التنمية النابض في قلب الحجاز مسام ينزع 1.009 ألغام من مختلف الأراضي اليمنية خلال أسبوع السديس يدشّن مركز أحكام وآداب الزيارة بالمسجد النبوي القبض على مواطن تعمّد الاصطدام بدورية أمنية في عسير تقدم في محادثات واشنطن وطهران منظومة رقمية متكاملة لتيسير رحلة ضيوف الرحمن قبل الوصول إلى السعودية استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم المناطق حتى الجمعة والمدني يحذر السيطرة على حريق بمواقع خردة في الدمام دون إصابات توافد ضيوف الرحمن على المدينة المنورة عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز خلال موسم ما قبل الحج
أعلنت وزارة الدفاع بدولة الكويت ضبط 4 متسللين حاولوا دخول البلاد عن طريق البحر بطريقة غير مشروعة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان, أن القوات المسلحة تمكنت أمس السبت من إحباط عملية تسلل بحرية عبر المياه الإقليمية الكويتية، وضبط 4 متسللين حاولوا دخول البلاد عن طريق البحر بطريقة غير مشروعة، مبينًا أنه جرى تحويل المضبوطين للجهات المختصة.