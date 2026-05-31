ضبط 4476 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع

أعلنت الإدارة العامة للمرور نتائج الحملة الميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة في مختلف مناطق المملكة، والتي نُفذت خلال الفترة من الأحد 24 مايو 2026م حتى السبت 30 مايو 2026م، وأسفرت عن ضبط 4476 دراجة آلية مخالفة للأنظمة والتعليمات المرورية.

وأوضحت الإدارة أن هذه النتائج تأتي ضمن الحملات الميدانية المستمرة التي تنفذها إدارات المرور في جميع مناطق المملكة، بهدف تعزيز السلامة المرورية وضبط المخالفات والحد من التجاوزات التي قد تشكل خطرًا على مستخدمي الطرق.

وأكدت الإدارة العامة للمرور استمرار تنفيذ الحملات الميدانية في مختلف مناطق المملكة، ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز الانضباط المروري وتحقيق أعلى مستويات السلامة لمستخدمي الطرق.