Icon

ملكية مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ترسي 6 مواقع تطويرية بـ 13.3 مليار ريال Icon وظائف شاغرة في هيئة الزكاة Icon وظائف شاغرة لدى مجموعة دله البركة Icon وظائف شاغرة بشركة أكوا باور Icon العناية بالحرمين تحدد أوقات زيارة معرضي عمارة المسجد النبوي ونوادر المخطوطات Icon ابتهالات الختام.. دعوات الحجاج ترتفع إلى السماء في رحاب المسجد الحرام Icon ضبط 4476 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع Icon لغز حيّر العلماء سنوات طويلة.. اكتشاف جديد يفسر سلوك زحل الغامض Icon حرس الحدود.. منظومة أمنية وإنسانية متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن من المنافذ حتى المناسك Icon سدايا ترفع الجاهزية التقنية للمنافذ البرية والبحرية والجوية تيسيرًا لمغادرة ضيوف الرحمن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

ضبط 4476 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع

الأحد ٣١ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:١٨ مساءً
ضبط 4476 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الإدارة العامة للمرور نتائج الحملة الميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة في مختلف مناطق المملكة، والتي نُفذت خلال الفترة من الأحد 24 مايو 2026م حتى السبت 30 مايو 2026م، وأسفرت عن ضبط 4476 دراجة آلية مخالفة للأنظمة والتعليمات المرورية.

وأوضحت الإدارة أن هذه النتائج تأتي ضمن الحملات الميدانية المستمرة التي تنفذها إدارات المرور في جميع مناطق المملكة، بهدف تعزيز السلامة المرورية وضبط المخالفات والحد من التجاوزات التي قد تشكل خطرًا على مستخدمي الطرق.

وأكدت الإدارة العامة للمرور استمرار تنفيذ الحملات الميدانية في مختلف مناطق المملكة، ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز الانضباط المروري وتحقيق أعلى مستويات السلامة لمستخدمي الطرق.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد