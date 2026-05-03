أوقفوا واتُخذت الإجراءات النظامية بحقهم

ضبط 5 مخالفين لمحاولتهم دخول العاصمة المقدسة سيرًا دون تصريح حج

الأحد ٣ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٩:١٧ مساءً
المواطن - واس

ضبطت قوات أمن الحج مقيمين من الجنسية المصرية, ومقيمًا ووافدًا من الجنسية اليمنية, ومواطنًا لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج، ومحاولة دخول العاصمة المقدسة سيرًا على الأقدام في منطقة برية دون الحصول على تصريح بالحج، وأوقفوا واتُخذت الإجراءات النظامية بحقهم.

وأهاب الأمن العام بالجميع الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، والمبادرة بالإبلاغ عن مخالفيها عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.

