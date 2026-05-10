ضبط 7,206 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع

أعلنت الإدارة العامة للمرور نتائج الحملة الميدانية الخاصة بضبط الدراجات الآلية المخالفة في مختلف مناطق المملكة، والتي نُفذت خلال الفترة من الأحد 3 مايو 2026م حتى السبت 9 مايو 2026م، وأسفرت عن ضبط آلاف المخالفات في عدد من المدن والمحافظات.

نتائج الحملات الميدانية

وأوضح المرور، عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، أن الحملات الميدانية تمكنت من ضبط 7,206 دراجات آلية مخالفة، ضمن الجهود المستمرة لتعزيز السلامة المرورية والحد من التجاوزات التي تهدد مستخدمي الطرق.

وبيّن أن منطقة الرياض سجلت العدد الأعلى من المخالفات بواقع 4,048 مخالفة، تلتها محافظة جدة بـ1,827 مخالفة، فيما تم ضبط 264 مخالفة في العاصمة المقدسة، و148 مخالفة في محافظة الطائف، إضافة إلى 102 مخالفة في منطقة القصيم.

وأكدت الإدارة العامة للمرور استمرار الحملات الميدانية في مختلف مناطق المملكة، داعية قائدي الدراجات الآلية إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات المرورية حفاظًا على السلامة العامة.