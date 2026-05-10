ضبط 7,206 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع 9 نصائح صحية لحج آمن وخالٍ من المخاطر إطلاق مبادرة صحة ثون 4 بشراكات تكاملية لتعزيز الابتكار في الخدمات الصحية خلال موسم الحج ترامب يهدد بضرب أي جهة تقترب من اليورانيوم الإيراني المدفون السعودية تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الغادر على حاجز أمني في باكستان السعودية تطالب بالوقف الفوري للاعتداءات السافرة على أراضي الدول الخليجية ومياهها الإقليمية انطلاق مبيعات تذاكر كأس آسيا 2027 السعودية الحج دون تصريح يعرقل التنظيم ويعرض المخالفين للعقوبات شمس المغيب تُعانق رمال النفود ونباتاته جنوب رفحاء الملك سلمان يوافق على إضافة قسمٍ للإناث في مسابقة الملك عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم
أعلنت الإدارة العامة للمرور نتائج الحملة الميدانية الخاصة بضبط الدراجات الآلية المخالفة في مختلف مناطق المملكة، والتي نُفذت خلال الفترة من الأحد 3 مايو 2026م حتى السبت 9 مايو 2026م، وأسفرت عن ضبط آلاف المخالفات في عدد من المدن والمحافظات.
وأوضح المرور، عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، أن الحملات الميدانية تمكنت من ضبط 7,206 دراجات آلية مخالفة، ضمن الجهود المستمرة لتعزيز السلامة المرورية والحد من التجاوزات التي تهدد مستخدمي الطرق.
وبيّن أن منطقة الرياض سجلت العدد الأعلى من المخالفات بواقع 4,048 مخالفة، تلتها محافظة جدة بـ1,827 مخالفة، فيما تم ضبط 264 مخالفة في العاصمة المقدسة، و148 مخالفة في محافظة الطائف، إضافة إلى 102 مخالفة في منطقة القصيم.
وأكدت الإدارة العامة للمرور استمرار الحملات الميدانية في مختلف مناطق المملكة، داعية قائدي الدراجات الآلية إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات المرورية حفاظًا على السلامة العامة.