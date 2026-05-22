ضخ أكثر من 243 مليون سلعة أساسية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة

أعلنت وزارة التجارة تجاوز إجمالي الكميات الموردة إلى الأسواق ومنافذ البيع في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة منذ بداية شهر ذي الحجة بلغ أكثر من (243) مليون سلعة تموينية، شملت: الخبز، والمياه الصحية المعبأة، والألبان، والمرطبات، والثلج؛ لتوفير احتياجات ضيوف الرحمن.

وتوزعت الكميات الموردة إلى منافذ البيع على (31.3) مليون رغيف خبز، وأكثر من (121.6) مليون عبوة مياه صحية، إلى جانب أكثر من (82.2) مليون عبوة ألبان وعصائر ومرطبات، فيما تجاوزت كميات الثلج (7.9) ملايين قالب.

ويبلغ متوسط الإنتاج اليومي أكثر من (8.8) ملايين رغيف خبز، و(32.6) مليون عبوة مياه، و(24.7) مليون عبوة ألبان وعصائر، وأكثر من (2.2) مليون قالب ثلج.

وأكدت الوزارة استمرار أعمال المتابعة التموينية والرقابية على الأسواق ومنافذ البيع؛ لضمان وفرة السلع والمنتجات الأساسية، وتعزيز جاهزية الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام.