ضربة قضائية لإيلون ماسك.. هيئة محلفين تُسقط دعواه ضد OpenAI

أصدرت هيئة محلفين أميركية، اليوم الاثنين، حكماً ضد الملياردير الأميركي Elon Musk في الدعوى القضائية التي رفعها ضد OpenAI، بعدما خلصت إلى أن الشركة غير ملزمة قانونياً تجاه ماسك فيما يتعلق بتغيير مسارها من مشروع غير ربحي إلى كيان يسعى لتحقيق عوائد مالية.
وجاء الحكم بالإجماع من هيئة المحلفين في المحكمة الاتحادية بمدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا، حيث اعتبرت أن ماسك تأخر في رفع الدعوى، ما أضعف موقفه القانوني في القضية التي حظيت بمتابعة واسعة داخل أوساط التكنولوجيا والمال.
وشكّلت المحاكمة، التي انطلقت في 28 أبريل، محطة مفصلية في الجدل المتصاعد حول مستقبل الذكاء الاصطناعي، وحدود استخدامه، والجهات المستفيدة منه مالياً وتقنياً، وسط مخاوف عالمية من تداعياته على الوظائف والخصوصية والمعلومات المضللة.
وخلال جلسات المحاكمة التي استمرت 11 يوماً، تبادل فريقا الدفاع الاتهامات بشأن الدوافع الحقيقية وراء إدارة وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، إذ اتهم كل طرف الآخر بالسعي وراء الأرباح والنفوذ على حساب “خدمة البشرية”.
وشهدت المرافعات الختامية هجوماً مباشراً على مصداقية Sam Altman، الرئيس التنفيذي لـOpenAI، حيث قال محامي ماسك، ستيفن مولو، إن عدداً من الشهود شككوا في صدق ألتمان، مضيفاً أن القضية ترتكز بشكل أساسي على مدى موثوقية روايته أمام المحكمة.
وأكد مولو أمام هيئة المحلفين: “إذا لم تصدقوا سام ألتمان، فلن يتمكنوا من الفوز”، في إشارة إلى رهان فريق ماسك على التشكيك في مصداقية إدارة OpenAI خلال المحاكمة.