ضوابط الحصول على إذن الفسح الشخصي للأدوية المقيّدة مع الحجاج والمعتمرين

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء الضوابط والإجراءات المعتمدة للحصول على إذن الفسح الشخصي للأدوية المقيّدة مع الحجاج والمعتمرين بغرض الاستخدام الشخصي، وذلك ضمن جهودها في خدمة ضيوف الرحمن وتيسير أداء مناسكهم؛ بما يضمن راحة وسلامة قاصدي المشاعر المقدسة.

وأشارت الهيئة إلى وجود عدة متطلبات تسبق عملية الحصول على إذن الفسح، تشمل صورة جواز مقدم الطلب، وصورة من الوصفة أو التقرير الطبي ساري الصلاحية بما لا يتجاوز 6 أشهر من تاريخ الإصدار، وصورة لعبوة الدواء وتغليفه الخارجي، إلى جانب الموافقة على الإقرار الإلكتروني المسجل ضمن الطلب قبل إرساله.

كما اشترطت الالتزام بحيازة وتسجيل الكمية المسموح بها نظامًا، بما يكفي لاستخدام 30 يومًا أو مدة الإقامة في المملكة أيهما أقل، وفق الجرعة العلاجية المحددة في الوصفة أو التقرير الطبي.

وبينت “الغذاء والدواء” أن هذه الجهود تعكس عمل منظومة متكاملة من الخدمات التنظيمية والرقابية، تسعى لضمان تقديم تجربة آمنة وميسرة لضيوف الرحمن، وتسهيل إجراءات عبورهم إلى المملكة، مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة والرقابة على تداول هذا النوع من الأدوية.

ويمكن تقديم طلب إذن الفسح عن طريق إنشاء حساب مسافر شخصي على النظام الإلكتروني للأدوية المقيدة (CDS) على الرابط: https://cds.sfda.gov.sa، والاسترشاد بدليل المستخدم بنسختيه -العربية أو الإنجليزية- عبر الموقع الإلكتروني للهيئة: https://www.sfda.gov.sa/ar/regulations/4271273، وذلك لاستكمال إجراءات الطلب.