Icon

روسيا تستأنف عملياتها العسكرية في أوكرانيا بعد هدنة 3 أيام Icon المسار الإلكتروني بوزارة الحج والعمرة يرفع كفاءة الاستعداد وييسّر رحلة ضيوف الرحمن Icon نجران ملتقى قوافل الحجاج المتجهين من الجنوب نحو الأراضي المقدسة Icon جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز تستقبل أولى رحلات حجاج بنين Icon ضيوف الرحمن بمنفذ حالة عمار يشيدون بالخدمات المقدمة منذ لحظة وصولهم Icon الخارجية الكويتية تدين قيام مجموعة مسلحة من الحرس الثوري بالتسلل إلى جزيرة بوبيان Icon ضبط 4 مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية في ينبع  Icon ملكية العُلا تبدأ تطبيق الدليل التنظيمي لمظلات مواقف السيارات وتفعيل اللوائح الرقابية Icon الكويت: القبض على 4 متسللين من الحرس الثوري اشتبكوا مع القوات المسلحة Icon الشؤون الإسلامية بالشرقية تستكمل جاهزيتها لاستقبال حجاج البحرين عبر جسر الملك فهد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

ضيوف الرحمن بمنفذ حالة عمار يشيدون بالخدمات المقدمة منذ لحظة وصولهم

الثلاثاء ١٢ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٢:٢٥ مساءً
ضيوف الرحمن بمنفذ حالة عمار يشيدون بالخدمات المقدمة منذ لحظة وصولهم
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أشاد عدد من الحجاج القادمين عبر مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار بمنطقة تبوك لدى وصولهم للمملكة، بحجم العناية التي توليها المملكة بضيوف الرحمن، من خلال منظومة خدمية متكاملة أسهمت في توفير أجواء مريحة ومطمئنة منذ لحظة وصولهم وحتى مواصلة رحلتهم نحو المشاعر المقدسة، مؤكدين أن ما لمسوه من حفاوة الاستقبال وابتسامات العاملين والمتطوعين سيبقى حاضرًا في ذاكرتهم طوال رحلتهم الإيمانية.

وغمرت مشاعر الفرح والسرور وجوه ضيوف الرحمن القادمين، حيث كانت في استقبالهم أيدي العاملين الممتدة بالخدمة، والأصوات التي تتعالى بعبارات الترحيب في مشهدٍ إنساني امتزجت فيه ابتسامة الضيف بفرحة المستضيف.

والتقت “واس” ضيوف الرحمن لحظة قدومهم، معبرين عن سعادتهم بما وجدوه من حسن استقبال وتنظيم وانسيابية في الإجراءات منذ اللحظات الأولى لدخولهم مدينة الحجاج، مقدمين شكرهم وتقديرهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، على ما وجدوه من خدمات وتسهيلات، وبإشراف ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، المشرف العام على أعمال الحج بالمنطقة.

وهيأت الجهات الحكومية المعنية بخدمة ضيوف الرحمن خدماتها للحجاج ضمن منظومة متكاملة تعمل على مدار الساعة، تتناغم فيها الجهود في مشهد عملي دقيق تمضي فيه الجهات المدنية والأمنية والقطاعات غير الربحية بخطى متكاملة، وتُدار فيه التفاصيل بعناية، وتُختصر خلاله المسافات، لتشكّل مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار نقطة بداية ميسّرة ومطمئنة لرحلة الحاج نحو المشاعر المقدسة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد