ضيوف الرحمن يبدؤون جمع حصى الجمرات في مشعر مزدلفة

وسط منظومة خدمية متكاملة

ضيوف الرحمن يبدؤون جمع حصى الجمرات في مشعر مزدلفة

الأربعاء ٢٧ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٤٤ صباحاً
ضيوف الرحمن يبدؤون جمع حصى الجمرات في مشعر مزدلفة
المواطن- فريق التحرير

بدأ حجاج بيت الله الحرام عقب وصولهم إلى مشعر مزدلفة قادمين من عرفات، في جمع حصى الجمرات استعدادًا لأداء نسك رمي جمرة العقبة الكبرى في أول أيام عيد الأضحى، وذلك في أجواء إيمانية مفعمة بالأمن والطمأنينة، وفي ظل تنظيم متكامل.

وقد افترش الحجاج جنبات المشعر، مستثمرين أوقاتهم في الذكر والدعاء وتلاوة القرآن الكريم، بينما شهدت مسارات المشاة وحركة التنقل انسيابية عالية بإشراف الجهات المعنية التي سخّرت كافة إمكاناتها لخدمة ضيوف الرحمن وتيسير تحركاتهم.

وتواصل القطاعات الحكومية والخدمية تنفيذ خططها التشغيلية في مزدلفة، عبر توفير الخدمات الصحية والإسعافية، وتنظيم حركة الحشود، وتأمين وسائل النقل، إضافة إلى أعمال النظافة والإرشاد الميداني، بما يضمن راحة الحجاج وسلامتهم خلال تنقلهم بين المشاعر المقدسة.

هذا ويبيت الحجاج ليلتهم في مزدلفة اقتداءً بسنة النبي -صلى الله عليه وسلم-، قبل أن يتوجهوا مع إشراقة فجر يوم النحر إلى مشعر منى؛ لأداء شعيرة رمي جمرة العقبة، ومن ثم إكمال بقية مناسك الحج.

