Icon

الخميس.. الشمس تتعامد على الكعبة المشرفة Icon مدير الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني يتفقد منشآت ومراكز الرعاية المشاركة في الحج Icon الغذاء والدواء تنصح بتناول اللحوم باعتدال Icon البلديات والإسكان تجهّز 28 مركزًا بلديًا في المشاعر لخدمة الحجاج Icon انقلاب شاحنة يودي بحياة 15 شخصًا في بنغلاديش Icon الرئيس اللبناني: الجيش سيبقى الضامن الوحيد للأمن الوطني والسيادة الإقليمية Icon الجبال البركانية.. معالم لافتة بالمشهد الطبيعي في تربة Icon ارتفاع أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.1% Icon كروز أزول بطلًا للدوري المكسيكي بعد تغلبه على بوماس أونام Icon الصين تصدر إنذارًا أحمر لمواجهة الفيضانات بمقاطعتي آنهوي وهوبي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

ضيوف الرحمن يستقرون في مشعر منى يوم التروية وسط متابعة ميدانية مكثّفة

الإثنين ٢٥ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٤٨ مساءً
ضيوف الرحمن يستقرون في مشعر منى يوم التروية وسط متابعة ميدانية مكثّفة
المواطن- واس

مواضيع ذات علاقة

يستقر ضيوف الرحمن، اليوم، في مشعر منى لقضاء يوم التروية، وسط منظومة متكاملة من الخدمات الميدانية والتشغيلية التي تواكب انتقالهم إلى مخيماتهم، وتهيئ لهم أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة.

وتتابع وزارة الحج والعمرة، عبر فرقها الميدانية ومراكزها التشغيلية، حركة وصول الحجاج إلى مخيمات منى، ومستوى الخدمات المقدمة لهم في السكن والإعاشة والإرشاد والخدمات المساندة، بالتنسيق مع كافة الجهات العاملة في منظومة الحج وشركات الحج.

وتأتي أعمال المتابعة ضمن تكامل مؤسسي تشارك فيه أكثر من 60 جهة حكومية وتشغيلية، من خلال أكثر من 600 خطة عمل، عبر مكتب إدارة مشاريع الحج (Hajj PMO) ببرنامج خدمة ضيوف الرحمن المنبثق من رؤية 2030، بإشرافِ ومتابعة لجنة الحج العليا برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، تحت إطار موحد يسهم في تنسيق الجهود ورفع كفاءة التنفيذ الميداني خلال مراحل الحج.

وتواكب مراكز “نسك عناية” التابعة لوزارة الحج والعمرة وجود ضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، من خلال 38 مركزًا وأكثر من 160 موقعًا لتقديم الخدمة، وبفرق ميدانية تتحدث أكثر من 11 لغة، قدّمت حتى الآن أكثر من 180 ألف خدمة شملت الإرشاد والدلالة، والدعم اللغوي، واستقبال الملاحظات والبلاغات، ومساندة الحالات الإنسانية في مواقع وجود الحجاج.

ويُعد يوم التروية من المحطات الرئيسة في رحلة الحج، إذ يبيت فيه الحجاج في منى اقتداءً بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، قبل التوجه إلى صعيد عرفات، وسط متابعة ميدانية مستمرة لضمان انسيابية الحركة، وتقديم الخدمات في مواقع وجود الحجاج، وتمكينهم من أداء مناسكهم في أجواء ميسرة ومنظمة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

قوات الدفاع المدني تواصل أعمالها الميدانية بمشعر منى لاستقبال الحجاج
السعودية

قوات الدفاع المدني تواصل أعمالها الميدانية بمشعر...

السعودية