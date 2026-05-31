ضيوف برنامج خادم الحرمين للحج والعمرة والزيارة يصلون إلى المدينة المنورة

وصل ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، إلى المدينة المنورة بعد أن أدّوا مناسك الحج بيسر وطمأنينة، ضمن البرنامج الذي استضاف مشاركين من 104 دول حول العالم.

وأعدّت الوزارة برنامجًا ثقافيًا وإثرائيًا للضيوف خلال إقامتهم في المدينة المنورة، يشمل الصلاة في المسجد النبوي، وزيارة الروضة الشريفة، والاطلاع على الجهود المبذولة في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، إلى جانب زيارة مسجد قباء والصلاة فيه، وعدد من المواقع والمعالم التاريخية، من أبرزها جبل أُحد والمتاحف الأثرية.



وأعرب الضيوف عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- على ما وجدوه من عناية واهتمام ورعاية مكّنتهم من أداء مناسك الحج وزيارة المسجد النبوي في أجواء إيمانية ميسّرة.