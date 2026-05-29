الجمعة ٢٩ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٧:٣٠ مساءً
ضيوف برنامج خادم الحرمين يغادرون مشعر منى بعد إتمام رمي الجمرات
المواطن- فريق التحرير

غادر ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، مشعر منى بعد إتمام رمي الجمرات، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والرعاية التي أسهمت في أدائهم مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.
وأدى الضيوف مناسك رمي الجمرات في أجواء اتسمت بالانسيابية والتنظيم، في ظل الجهود المتواصلة التي تبذلها مختلف الجهات المعنية لخدمة ضيوف الرحمن وتيسير تنقلاتهم بين المشاعر المقدسة.
وعقب مغادرتهم مشعر منى، توجه الضيوف إلى المسجد الحرام لأداء طواف الوداع، قبل انتقالهم إلى المدينة المنورة لزيارة المسجد النبوي الشريف وعدد من المواقع الإسلامية والتاريخية.
وأعرب عدد من ضيوف البرنامج عن شكرهم وتقديرهم لما حظوا به من عناية واهتمام منذ وصولهم إلى المملكة وحتى إتمامهم مناسك الحج، مشيدين بمستوى التنظيم والخدمات المقدمة التي أسهمت في تيسير أداء المناسك بكل راحة واطمئنان.
وأكدوا أن ما شاهدوه من إمكانات متقدمة وخدمات نوعية يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وحرصها على توفير أفضل الخدمات لضيوف الرحمن من مختلف دول العالم.
ورفع ضيوف البرنامج شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة -أيدها الله- على ما توليه من عناية فائقة بالحجاج والمعتمرين، سائلين الله تعالى أن يحفظ المملكة ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.

