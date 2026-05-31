ضيوف برنامج خادم الحرمين يغادرون مكة المكرمة إلى المدينة المنورة بعد إتمام مناسك الحج

غادر ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، مكة المكرمة متوجهين إلى المدينة المنورة، بعد أن أتموا مناسك الحج لهذا العام في أجواء إيمانية مفعمة بالطمأنينة والسكينة، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والرعاية التي وفرتها المملكة لضيوف الرحمن.

وأعرب الضيوف، الذين يمثلون 104 دول من مختلف أنحاء العالم، عن سعادتهم الغامرة بأداء مناسك الحج، بدءًا من الوقوف بعرفة والنفرة إلى مزدلفة، مرورًا بالمبيت في مشعر منى ورمي الجمرات خلال أيام التشريق، وصولًا إلى أداء طواف الوداع، مؤكدين أن ما لمسوه من تنظيم دقيق وخدمات متكاملة أسهم في أداء المناسك بكل يسر وسهولة.



ورفع الضيوف شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، على ما يوليانه من عناية واهتمام بضيوف الرحمن، وما وفرته المملكة من إمكانات وخدمات أسهمت في نجاح رحلتهم الإيمانية وأداء نسكهم في أمن وطمأنينة.

كما أشادوا بجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في تنفيذ البرنامج، وما حظوا به من حفاوة استقبال وتنظيم متقن وخدمات نوعية طوال فترة إقامتهم في مكة المكرمة، معربين عن تطلعهم لزيارة المسجد النبوي الشريف والصلاة فيه والسلام على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

وأعدّت الوزارة برنامجًا ثقافيًا وإثرائيًا للضيوف خلال زيارتهم للمدينة المنورة، يتضمن الصلاة في المسجد النبوي، وزيارة الروضة الشريفة، ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ومسجد قباء، إلى جانب زيارة عدد من المعالم التاريخية والمواقع الحضارية والمتاحف الأثرية في المدينة المنورة.