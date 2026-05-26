طائرة الإخلاء الطبي بوزارة الدفاع تنقل حاجًا سبعينيًا يعاني من جلطة

نقلت طائرة الإخلاء الطبي الجوي، في وزارة الدفاع، مساء أمس الثلاثاء، حاجًا سبعينيًا يعاني من جلطة.

ونقلت الطائرة الحاج الذي يعاني من جلطة في القلب من مستشفى شرق عرفات إلى مدينة الملك عبد الله الطبية بمكة المكرمة في توقيت قياسي، وفق حساب الوزارة بمنصة (إكس).

يأتي ذلك ضمن جهود وزارة الدفاع وبالتنسق مع جميع الجهات المعنية لتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن بسرعة عالية.