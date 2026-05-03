الأحد ٣ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٢:١١ مساءً
طالبة بالجامعة السعودية الإلكترونية تفوز بالمركز الأول لابتكارها نظارة ذكية لمتابعة مرضى العيون منزليًا
المواطن - فريق التحرير

حققت الطالبة سارة بنت سمير العميري، بالجامعة السعودية الإلكترونية، المركز الأول في مجال صحة الإنسان، خلال مشاركتها في المعرض السعودي الخليجي للاختراعات2026م، وذلك عن ابتكارها نظارة ذكية مخصصة للاستخدام المنزلي لمتابعة حالات مرضى العيون، في إطار دعم مفاهيم الوقاية والكشف المبكر.

وهنّأ رئيس الجامعة السعودية الإلكترونية أ.د. محمد بن مرضي الطالبة على هذا الإنجاز، مؤكدًا أن ما تحقق يعكس جودة المخرجات العلمية والبحثية، ويجسد الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة – أيدها الله – لتمكين الطلبة من تطوير حلول ابتكارية ذات أثر تطبيقي، انسجامًا مع توجهات الجامعة في دعم البحث والابتكار وتعزيز الشراكات المعرفية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

بدورها، أوضحت الطالبة سارة العميري أن الابتكار يتيح إجراء فحص المجال البصري بطريقة مبسطة داخل المنزل، عبر عرض نقاط ضوئية في نطاق الرؤية يتفاعل معها المستخدم، حيث يقوم النظام بتسجيل الاستجابات وتحليلها ومقارنتها ببيانات سابقة لرصد التغيرات في الحالة الصحية مع مرور الوقت، بما يوفر مؤشرات مساندة لمتابعة تطور الحالة.

وبيّنت أن الابتكار، المسجل كبراءة اختراع، يستهدف مرضى الجلوكوما وأمراض الشبكية والعصب البصري والسكري، إضافة إلى كبار السن، مشيرةً إلى استمرار العمل على تطوير النموذج الأولي، تمهيدًا لتحويله إلى منتج قابل للتطبيق.

