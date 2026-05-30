طبيب ترامب: الرئيس يتمتع بصحة ممتازة ووظائفه الحيوية قوية

أكد الفريق الطبي المشرف على الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه يتمتع بحالة صحية ممتازة، وذلك عقب خضوعه لسلسلة من الفحوص الطبية الدورية التي أجريت خلال الأسبوع الجاري.
وأوضح طبيب الرئيس، الكابتن شون باربابيلا من البحرية الأميركية، في مذكرة طبية صدرت الجمعة، أن ترامب لا يزال يتمتع بمستويات عالية من اللياقة الصحية، مشيراً إلى أن وظائف القلب والرئتين والجهاز العصبي تعمل بكفاءة، إلى جانب تمتعه بقدرات بدنية تؤهله بالكامل لمواصلة أداء مهامه بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الولايات المتحدة.
وبيّن التقرير أن الفحوص شملت أشعة مقطعية وتصويراً للقلب، إضافة إلى اختبارات للكشف عن الأورام السرطانية وعدد من التقييمات الوقائية الأخرى، بإشراف فريق ضم 22 طبيباً ومتخصصاً في مجالات مختلفة.
وكان ترامب قد صرح عقب الفحص الذي أجراه الثلاثاء بأن نتائجه جاءت “مثالية تماماً”، معبراً عن رضاه عن التقييم الطبي الشامل.
وأشار التقرير إلى أن وزن الرئيس الأميركي بلغ 108 كيلوغرامات، بزيادة قدرها 6 كيلوغرامات مقارنة بآخر فحص خضع له في أبريل 2025. وعلى الرغم من توصيات الأطباء المتعلقة بتحسين النظام الغذائي وزيادة النشاط البدني وخفض الوزن، فإن التقييم النهائي خلص إلى أن أداءه البدني والمعرفي ما زال عند مستويات ممتازة.
ويعد هذا الفحص الطبي الثالث الذي يجريه ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض العام الماضي، ويأتي في وقت شهدت فيه وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تداول تكهنات بشأن حالته الصحية، خصوصاً بعد ظهور كدمات على يديه خلال مناسبات عامة أخيراً.