Icon

حجاج بيت الله الحرام يواصلون رمي الجمرات في آخر أيام التشريق Icon ضبط 8090 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع Icon طبيب ترامب: الرئيس يتمتع بصحة ممتازة ووظائفه الحيوية قوية Icon تركي يخنق ابنه البالغ 3 سنوات ويقطّع أطرافه صباح العيد! Icon #يهمك_تعرف | متطلبات إتمام طلب تغيير ممثل المستأجر Icon مخاوف من شح الإمدادات النفطية مع استمرار تعطل الشحنات عبر هرمز Icon أمطار وسيول على منطقة جازان حتى المساء Icon الكونغو: 1028 حالة اشتباه بإيبولا وقدرات الفحص تشهد تحسنًا Icon الشؤون الإسلامية تبدأ توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين على الحجاج المغادرين Icon طواف الوداع يختتم رحلة الحج الإيمانية وسط منظومة خدمات متكاملة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

طبيب ترامب: الرئيس يتمتع بصحة ممتازة ووظائفه الحيوية قوية

السبت ٣٠ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٥٩ مساءً
طبيب ترامب: الرئيس يتمتع بصحة ممتازة ووظائفه الحيوية قوية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد الفريق الطبي المشرف على الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه يتمتع بحالة صحية ممتازة، وذلك عقب خضوعه لسلسلة من الفحوص الطبية الدورية التي أجريت خلال الأسبوع الجاري.

وأوضح طبيب الرئيس، الكابتن شون باربابيلا من البحرية الأميركية، في مذكرة طبية صدرت الجمعة، أن ترامب لا يزال يتمتع بمستويات عالية من اللياقة الصحية، مشيراً إلى أن وظائف القلب والرئتين والجهاز العصبي تعمل بكفاءة، إلى جانب تمتعه بقدرات بدنية تؤهله بالكامل لمواصلة أداء مهامه بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الولايات المتحدة.

وبيّن التقرير أن الفحوص شملت أشعة مقطعية وتصويراً للقلب، إضافة إلى اختبارات للكشف عن الأورام السرطانية وعدد من التقييمات الوقائية الأخرى، بإشراف فريق ضم 22 طبيباً ومتخصصاً في مجالات مختلفة.

وكان ترامب قد صرح عقب الفحص الذي أجراه الثلاثاء بأن نتائجه جاءت “مثالية تماماً”، معبراً عن رضاه عن التقييم الطبي الشامل.

وأشار التقرير إلى أن وزن الرئيس الأميركي بلغ 108 كيلوغرامات، بزيادة قدرها 6 كيلوغرامات مقارنة بآخر فحص خضع له في أبريل 2025. وعلى الرغم من توصيات الأطباء المتعلقة بتحسين النظام الغذائي وزيادة النشاط البدني وخفض الوزن، فإن التقييم النهائي خلص إلى أن أداءه البدني والمعرفي ما زال عند مستويات ممتازة.

ويعد هذا الفحص الطبي الثالث الذي يجريه ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض العام الماضي، ويأتي في وقت شهدت فيه وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تداول تكهنات بشأن حالته الصحية، خصوصاً بعد ظهور كدمات على يديه خلال مناسبات عامة أخيراً.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق مبدئي مع إيران.. تمديد وقف إطلاق النار وفتح مضيق هرمز
العالم

ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق مبدئي مع...

العالم
بعد اجتماع لمدة ساعتين.. مسؤول أمريكي: ترامب لم يتخذ قراره بشأن إيران
العالم

بعد اجتماع لمدة ساعتين.. مسؤول أمريكي: ترامب...

العالم
ترامب يستعد لاتخاذ “قرار نهائي” بشأن اتفاق محتمل مع إيران
العالم

ترامب يستعد لاتخاذ “قرار نهائي” بشأن اتفاق...

العالم
ترامب: نحن قريبون جدًا من التوصل إلى اتفاق مع إيران
العالم

ترامب: نحن قريبون جدًا من التوصل إلى...

العالم
ترامب: الصفقة مع إيران لم يرها أحد ولا تصغوا للخاسرين
العالم

ترامب: الصفقة مع إيران لم يرها أحد...

العالم