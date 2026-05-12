طرح 27 مشروعًا عبر منصة استطلاع منها اشتراطات ترخيص الرعي في المناطق المحمية

طرحت المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية (استطلاع) التابعة للمركز الوطني للتنافسية، 27 مشروعًا ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 15 جهة حكومية؛ لتمكين أصحاب المصلحة من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.

وتضمنت المشروعات المطروحة عبر المنصة مشروع (اشتراطات ترخيص الرعي في المناطق المحمية)؛ الذي تهدف من خلاله الهيئة الملكية لمحافظة العلا إلى إضافة اشتراطات لترخيص ممارسة أنشطة الرعي في المناطق المحمية الواقعة ضمن النطاق الجغرافي للهيئة الملكية لمحافظة العلا، بما يتفق مع أهداف ومتطلبات الهيئة؛ وذلك لضمان حماية الغطاء النباتي واستدامة الموارد الطبيعية، والحد من الرعي الجائر، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 21 مايو 2026م.

وشهدت المنصة طرح مشروع (ضوابط الأمن السيبراني للأحداث والمناسبات الوطنية)؛ الذي تهدف من خلاله الهيئة الوطنية للأمن السيبراني إلى توفير الحد الأدنى من متطلبات الأمن السيبراني للمناسبات الوطنية؛ وذلك لرفع الجاهزية السيبرانية ضمن نطاق عمل هذه الضوابط وحماية الأنظمة المتعلقة بها، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 22 مايو 2026م.

ومن جانبها طرحت الهيئة العامة للغذاء والدواء مشروع (دليل الاستثناء من دراسات التكافؤ الحيوي)؛ الذي تهدف من خلاله إلى تقديم دليل التوصيات لدعم الاستثناء من دراسات التكافؤ الحيوي للمستحضرات الصيدلانية وفق نظام التصنيف (BCS)، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 5 يونيو 2026م.

وشملت المشروعات الحالية عبر منصة “استطلاع” مشروع (تعديل لائحة الاندماج والاستحواذ، واللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها)؛ والذي طرحته هيئة السوق المالية بهدف تطوير الإطار التنظيمي للاندماج والاستحواذ في السوق المالية، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 11 يونيو 2026م.

ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة “استطلاع”؛ تأكيدًا على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية، ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال.