الإثنين ٤ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٣:٥٢ مساءً
طرح 33 مشروعًا عبر منصة “استطلاع” لأخذ مرئيات العموم والقطاعين الحكومي والخاص
المواطن - فريق التحرير

طرحت المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية (استطلاع) التابعة للمركز السعودي للتنافسية والأعمال، 33 مشروعًا ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 18 جهة حكومية؛ لتمكين أصحاب المصلحة، من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.

وتضمنت المشروعات المطروحة عبر المنصة مشروع (قرار تنظيم ممرات البيع في البقالات والتموينات والأسواق المركزية)؛ الذي تهدف من خلاله وزارة البلديات والإسكان إلى وضع خطة تنفيذية لسياسة تنظيم ممرات البيع في البقالات والتموينات والأسواق المركزية، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 13 مايو 2026م.

وشهدت المنصة طرح مشروع (اللائحة التنفيذية لأنشطة نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية)؛ الذي تهدف من خلاله الهيئة العامة للنقل إلى تنظيم أنشطة نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية، وتطوير خدماتها، وتشجيع الاستثمار فيها، كما طرحت الهيئة مشروع (جدول المخالفات والعقوبات – اللائحة التنفيذية لنشاط النقل الجماعي بالسيارات عبر التطبيقات الإلكترونية)؛ والذي تهدف من خلاله إلى تنظيم نشاط النقل الجماعي بالسيارات عبر التطبيقات الإلكترونية، وتطوير خدماتها والنهوض بها وتشجيع الاستثمار فيها، وينتهي الاستطلاع على المشروعين بتاريخ 14 مايو 2026م.

ومن جانبها طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة مشروع (دليل نقل الثروة الحيوانية ومنتجاتها)؛ الذي تهدف من خلاله إلى استكمال متطلبات حوكمة إجراءات نقل الثروة الحيوانية ومنتجاتها وتعزيز كفاءة التنظيم والامتثال للمتطلبات النظامية، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 16 مايو 2026م.

وشملت المشروعات الحالية عبر منصة استطلاع مشروع (الدليل الفني الإرشادي لتطبيق نظام غاز البترول المسال في المباني)؛ والذي طرحه المركز السعودي لكود البناء بهدف دعم تطبيق متطلبات السلامة المرتبطة بتخزين غاز البترول المسال وتوزيعه واستخدامه، والحد من المخاطر الناتجة عن تسرباته أو نواتج احتراقه، بما يسهم في السلامة وحماية الأرواح والممتلكات، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 17 مايو 2026م.

ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة (استطلاع)؛ تأكيدًا على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال.

