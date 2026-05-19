طريقة اختيار الأضاحي السليمة

الثلاثاء ١٩ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٣٥ صباحاً
المواطن - واس

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أهمية مراعاة الإرشادات الصحية والبيطرية عند اختيار الأضاحي؛ لضمان جودة لحومها وسلامتها الصحية، والإسهام في تعزيز الوقاية من الأمراض، إضافة إلى المحافظة على الصحة العامة خلال موسم الحج.

وأوضحت الوزارة أن اختيار الأضاحي السليمة يُعد خطوة أساسية لضمان سلامة جودة اللحوم وخلوها من أي أمراض، داعية إلى التأكد من وجود بعض العلامات على الأضحية قبل اختيارها، مثل نظافة أنفها وخلوها من الإفرازات، وسلامة تنفسها الطبيعي وعدم وجود أعراض للسعال، إضافةً إلى خلوها من الإصابة بخراجات أو دمامل، إلى جانب التأكد من نشاطها وحيويتها وعدم ظهور علامات الخمول عليها.

وأبانت الوزارة أن اتباع هذه الإرشادات خلال موسم الحج، يُسهم في رفع مستوى الوعي الصحي والبيطري لدى الحجاج، بما ينعكس إيجابًا على الصحة العامة، وتحقيق الممارسات الآمنة والسليمة في التعامل مع الأضاحي.

