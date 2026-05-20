طريق أبو زرائب بالعُلا.. مسار تاريخي للحجاج يوثّق بدايات دروب القوافل الإسلامية

يُعد طريق أبو زرائب أحد أقدم مسارات الحج التاريخية التي تربط بين الحِجر وقرح، إذ شكّل معبرًا للحجاج والمسافرين خلال عصر صدر الإسلام، وامتد عبر وادي القرى بوصفه أحد المسارات الحيوية التي سلكتها القوافل القادمة من شمال الجزيرة العربية إلى الأراضي المقدسة.

ويحمل الطريق بُعدًا تاريخيًا وحضاريًا يعكس أهمية العُلا بوصفها محطة رئيسة على طرق التجارة والحج القديمة، حيث يحتضن عددًا من الشواهد والنقوش الإسلامية المؤرخة والممتدة على طول المسار، التي يُرجّح أنها تعود إلى القرن الأول الهجري، ما يعكس عمق الإرث الحضاري الذي تزخر به المنطقة.



ويمتد الطريق بين الحِجر وقرح عبر قاع المعتدل، دون المرور بواحة العُلا، بطول يُقدّر بنحو 37 كيلومترًا، وكان بإمكان الحجاج قطعه خلال يوم واحد، في مشهد يُجسّد طبيعة التنقل والتنظيم اللوجستي للقوافل في تلك الحقبة التاريخية.

ويبرز طريق أبو زرائب ضمن المسارات التاريخية التي توثقها الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، ضمن مبادراتها الهادفة إلى إبراز الإرث الثقافي والحضاري للمحافظة، والتعريف بدوره التاريخي بوصفه ملتقى للقوافل ومحطة رئيسة على دروب الحج والتجارة عبر العصور.