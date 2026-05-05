طريق مكة في ماكاسار توظّف التقنيات الذكية مدعومة بكوادر وطنية

المواطن - واس

تواصل مبادرة “طريق مكة” في مدينة “ماكاسار” بجمهورية إندونيسيا توظيف منظومة متكاملة من التقنيات الذكية؛ بما يسهم في تسريع الإجراءات وتقديم خدمات عالية الجودة لضيوف الرحمن منذ مراحل المغادرة الأولى، ضمن بيئة تشغيلية متقدمة تتسم بالدقة والكفاءة، وبمساندة فاعلة من الكوادر الوطنية التي تضطلع بدور محوري في تنفيذ هذه المنظومة.
وتبرز الجهود من خلال تشغيل “الكاونتر المتنقل” بوصفه أحد الحلول التقنية الداعمة للمبادرة، إذ يُمكّن من إنهاء إجراءات الحجاج داخل صالات المطار عبر التقاط الخصائص الحيوية، وقراءة بيانات جوازات السفر والتحقق منها، في إطار تشغيلي متكامل يضمن أعلى مستويات الموثوقية، ويراعي احتياجات الحجاج، لا سيما كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، بإشراف مباشر من الكوادر الميدانية.
ويعكس هذا التكامل بين الأنظمة التقنية المتقدمة والكوادر الوطنية من الرجال والنساء مستوىً متطورًا من الأداء التشغيلي، حيث تعمل الفرق الميدانية بتناغم عالٍ، مدعومةً بأنظمة قائمة على الذكاء الاصطناعي، تسهم في تنظيم تدفقات الحجاج، وتسهيل الإجراءات، والارتقاء بجودة التجربة.
ويُجسِّد حضور الكوادر السعودية في مواقع العمل التزامًا مهنيًا يجمع بين الاحترافية والبعد الإنساني، من خلال التفاعل المباشر مع الحجاج، وتقديم الإرشاد والدعم في مختلف مراحل الإجراءات؛ بما يعزز مستوى الطمأنينة، ويمنح رحلة الحاج بداية أكثر تنظيمًا وانسيابية.

