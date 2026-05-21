طفلة سورية تعيد 12 ألف دولار لصاحبها وتتصدر مواقع التواصل

تصدر اسم الطفلة السورية مرام معاوية محمود المحمد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد موقف إنساني لاقى إشادة واسعة، إثر عثورها على مبلغ مالي كبير وإعادته إلى صاحبه.

وأعادت مرام، المنحدرة من عشائر العقيدات البوخابور في محافظة دير الزور، مبلغ 12 ألف دولار إلى مالكه، بحضور والدها، في تصرف وصفه متابعون بأنه يجسد قيم الأمانة والنزاهة.

وظهر والد الطفلة، وهو ضابط في الجيش السوري ضمن الفرقة 72، في مقطع فيديو يروي تفاصيل الواقعة، موضحًا أن ابنته عثرت على الأموال أثناء عودتها من المدرسة في مدينة الباب شرقي حلب، حيث تقيم العائلة.

وأضاف أنه بعد عودته من عمله، بدأ بالبحث عن صاحب المبلغ، قبل أن يتوجه برفقة ابنته إلى الشرطة لتسليم الأموال رسميًا إلى مالكها.

وأثارت القصة تفاعلًا واسعًا بين السوريين على منصات التواصل، حيث أشاد كثيرون بأمانة الطفلة وتربية أسرتها، معتبرين أن ما فعلته يمثل نموذجًا إيجابيًا يُحتذى به.