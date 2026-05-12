طفل نصراوي من ملعب الأول بارك: اليوم نحسم الدوري

عبر طفل نصراوي عن مشاعره وتوقعاته قبل ديربي العاصمة أمام الهلال من ملعب “الأول بارك”، عبر توقع فوز فريقه النصر على غريمه الهلال.

النصر ضد الهلال في دوري روشن

وقال الطفل بتلقائية لقناة “الإخبارية”، اليوم نحسمها بإذن الله ولا نخشى اللهلال.. نحن لا نخشى إلا الله واليوم سنحسم الدوري”.

ويلتقي النصر والهلال، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ32 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”، في مواجهة مرتقبة قد تلعب دورًا حاسمًا في سباق التتويج باللقب.