الأحد ١٠ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٩:١١ صباحاً
طقس الأحد.. أمطار رعدية وبرد ورياح نشطة على 5 مناطق
المواطن - فريق التحرير

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم- بمشيئة الله تعالى-، هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى أجزاء من منطقة حائل، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية، القصيم، الرياض ونجران.

طقس اليوم الأحد

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط تصل إلى 50 كم/ساعة باتجاه خليج العقبة وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-32 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 45 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب وارتفاع المــوج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط يصل إلى أعلى من مترين باتجاه خليج العقبة، ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي يصل إلى مترين باتجاه مضيق باب المندب وحــــالة البحــر متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط يصل إلى مائج باتجاه خليج العقبة وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي.

وفي الخليج العربي ستكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-40 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وارتفاع المــوج من متر إلى مترين وحـالة البحــر متوسط الموج.

