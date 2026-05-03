طقس الأحد.. أمطار ورياح نشطة وأتربة مثارة على عدة مناطق

الأحد ٣ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٠٠ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى-، تأثر أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية برياح نشطة شديدة السرعة تؤدي إلى عاصفة ترابية مع انعدام في مدى الرؤية الأفقية ولا يستبعد هطول أمطار خفيفة على أجزاء من تلك المناطق، فيما يتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان وعسير.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول ليلًا شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي، وخفيف الموج على الجزء الأوسط والجنوبي.
وتكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-28 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي، ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي، وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الأوسط والجنوبي.

