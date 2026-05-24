طقس الأحد.. سحب رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى-، هبوب رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، الرياض، الشرقية، الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، كذلك على أجزاء من منطقتي حائل، القصيم، وتكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة (20 – 43) كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية غربية إلى غربية بسرعة (15 – 30) كم/ساعة على الجزء الجنوبي وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
وفي الخليج العربي تكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة (14 – 32) كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة (20 – 40) كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، ومن متر إلى مترين على الجزء الأوسط والجنوبي وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.