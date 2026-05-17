طقس الأحد.. سحب رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم- بمشيئة الله تعالى-، رياحًا نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية قد تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض، وتكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 22 – 43 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 – 32 كم/ساعة على الجزء الجنوبي وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي.

وفي الخليج العربي تكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20 – 40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15 – 30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي.