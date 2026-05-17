روسيا تتعرض لأكبر هجوم أوكراني بالمسيرات منذ بدء الحرب | ترامب لإيران: الوقت ينفد | الجزائر تطرح مناقصة دولية لشراء 50 ألف طن قمح | الحج والعمرة لضيوف الرحمن: احذروا من الاحتيال الإلكتروني | أسواق النفط تواجه مخاطر ارتفاعات حادة مع أزمة مضيق هرمز | المرور يضبط أكثر من 5 آلاف دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع | القبض على مقيم ومقيمة لنشرهما إعلانات تقديم خدمات حج وهمية ومضللة | وزارة الدفاع: اعتراض وتدمير 3 مسيّرات بعد دخولها المجال الجوي للمملكة قادمة من الأجواء العراقية | العراق يعتمد 6 إجراءات لمنع دخول السلع غير المطابقة | ضغوط غير مسبوقة على سوق السندات

طقس الأحد.. سحب رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق

الأحد ١٧ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٠٦ صباحاً
طقس الأحد.. سحب رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق
المواطن- فريق التحرير

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم- بمشيئة الله تعالى-، رياحًا نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية قد تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض، وتكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 22 – 43 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 – 32 كم/ساعة على الجزء الجنوبي وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي.
وفي الخليج العربي تكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20 – 40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15 – 30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي.

