طقس الاثنين.. أمطار رعدية غزيرة وبرد ورياح نشطة على عدة مناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى-، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من منطقة مكة المكرمة، وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة والأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة كما تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية والرياض.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وشمالية غربية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-25 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة باتجاه خليج العقبة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، يصل إلى أعلى من مترين باتجاه خليج العقبة وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج باتجاه خليج العقبة.

وفي الخليج العربي ستكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 17-34 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحـالة البحـر خفيف إلى متوسط الموج.