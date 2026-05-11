Icon

500 فرصة تطوعية لخدمة ضيوف الرحمن بمحطة قطار الحرمين السريع خلال حج 1447هـ Icon الشؤون الدينية تفعّل برنامج دلالة وتبيان لإرشاد ضيوف الرحمن بعدة لغات خلال حج 1447 Icon #يهمك_تعرف | آلية إلغاء التجديد التلقائي لعقود الإيجار في الرياض Icon المهندس العوهلي يقف ميدانيًا على استعدادات البنية التحتية الرقمية لخدمة الحجاج Icon أتربة مثارة ورياح على المنطقة الشرقية حتى الثانية صباحًا Icon قوات أمن الحج تضبط 3 مقيمين ومواطنًا لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج Icon ترامب: رد إيران على المقترح الأميركي غير مقبول تمامًا Icon الدراسة عن بُعد غدًا في جامعة الطائف Icon ضبط 7,206 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع Icon 9 نصائح صحية لحج آمن وخالٍ من المخاطر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

طقس الاثنين.. أمطار رعدية غزيرة وبرد ورياح نشطة على عدة مناطق

الإثنين ١١ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٩:١٩ صباحاً
طقس الاثنين.. أمطار رعدية غزيرة وبرد ورياح نشطة على عدة مناطق
المواطن- فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى-، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من منطقة مكة المكرمة، وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة والأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة كما تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية والرياض.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وشمالية غربية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-25 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة باتجاه خليج العقبة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، يصل إلى أعلى من مترين باتجاه خليج العقبة وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج باتجاه خليج العقبة.

وفي الخليج العربي ستكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 17-34 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحـالة البحـر خفيف إلى متوسط الموج.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

طقس الأحد.. أمطار رعدية وبرد ورياح نشطة على 5 مناطق
السعودية

طقس الأحد.. أمطار رعدية وبرد ورياح نشطة...

السعودية