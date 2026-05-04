طقس الاثنين.. أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى-، استمرار الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، حائل والحدود الشمالية، وهطول أمطار رعدية على أجزاء من تلك المناطق، في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان وعسير، كما تكون السماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة، الرياض والقصيم.

رياح نشطة وارتفاع الموج

وأشار التقرير إلى الرياح السطحية البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 – 45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط تصل سرعتها إلى 55 كم/ساعة باتجاه خليج العقبة وجنوبية إلى جنوبية شرقية تتحول ليلًا شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10 – 28 كم/ساعة على الجزء الجنوبي وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط يصل إلى مترين ونصف باتجاه خليج العقبة، ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط يصل إلى مائج باتجاه خليج العقبة وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.

وفي الخليج العربي ستكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10 – 35 كم/ساعة وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.