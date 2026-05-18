طقس الاثنين.. سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على عدة مناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى-، تأثر أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك برياح شديدة السرعة تؤدي إلى عواصف رملية وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، ويستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الشرقية، نجران، قد تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقة مكة المكرمة، وتكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، في حين يكون الطقس حارًا إلى شديد الحرارة على أجزاء من مناطق غرب المملكة تشمل السواحل منها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى شمالية شرقية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 17 – 36 كم/ساعة وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

وفي الخليج العربي، تكون الرياح السطحية غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى غربية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 15 – 35 كم/ساعة وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.