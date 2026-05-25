Icon

المركز الإحصائي الخليجي: دول مجلس التعاون تواصل ترسيخ مكانتها قوة اقتصادية وتنموية عالميًا Icon حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية Icon نسك الحاج “يوم التروية” Icon طقس الاثنين.. سحب رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق Icon يوم التروية.. منى تنبض بالحجيج وتُجسّد واحدة من أعظم منظومات إدارة الحشود في العالم Icon وزير الإعلام يزور جريدة أم القرى ومقار منظومة الإعلام بالمشاعر المقدسة وعدد من الجهات الأمنية Icon الدفاع المدني يعزز انتشاره ميدانيًا في المشاعر المقدسة لاستقبال ضيوف الرحمن Icon حافلات المدينة تعلن إيقاف خدمة النقل العام مؤقتًا ضمن الترتيبات التشغيلية لموسم الحج Icon أكثر من 130 خدمة في تطبيق نسك لتيسير رحلة ضيوف الرحمن Icon القوات الخاصة للأمن والحماية تشارك في المهام الأمنية بموسم حج 1447هـ Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

طقس الاثنين.. سحب رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق

الإثنين ٢٥ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٩:١٥ صباحاً
طقس الاثنين.. سحب رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق
المواطن- فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى-، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، وحائل، وتبوك، والجوف، والحدود الشمالية، والقصيم، والرياض، والشرقية، ونجران، في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة (20 – 40) كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وشمالية غربية إلى غربية بسرعة (15 – 30) كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

وفي الخليج العربي، تكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة (15 – 30) كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

حالة الطقس في الطرق المؤدية من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة
السعودية

حالة الطقس في الطرق المؤدية من المدينة...

السعودية
حالة الطقس بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال موسم الحج
السعودية

حالة الطقس بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال...

السعودية
طقس الأحد.. سحب رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق
السعودية

طقس الأحد.. سحب رعدية ورياح نشطة على...

السعودية
طقس السبت.. رياح نشطة وسحب رعدية ممطرة على عدة مناطق
السعودية

طقس السبت.. رياح نشطة وسحب رعدية ممطرة...

السعودية