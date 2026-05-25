طقس الاثنين.. سحب رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى-، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، وحائل، وتبوك، والجوف، والحدود الشمالية، والقصيم، والرياض، والشرقية، ونجران، في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة (20 – 40) كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وشمالية غربية إلى غربية بسرعة (15 – 30) كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
وفي الخليج العربي، تكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة (15 – 30) كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.