طقس الخميس.. أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق

الخميس ١٤ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٩:١٣ صباحاً
المواطن- فريق التحرير

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم- بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وشمالية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

وفي الخليج العربي تكون حركة الرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وشمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 12-35 كم/ساعة، تصل إلى 48 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، يصل إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الأوسط والجنوبي.

