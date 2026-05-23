طقس السبت.. رياح نشطة وسحب رعدية ممطرة على عدة مناطق

السبت ٢٣ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١١:١٣ صباحاً
المواطن- فريق التحرير

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم- بمشيئة الله تعالى- نشاطًا للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، الرياض، المنطقة الشرقية، الحدود الشمالية، الجوف، وتبوك، كما لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة. في حين توالي درجات الحرارة العظمى ارتفاعها على الأجزاء الغربية من المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

وفي الخليج العربي، تكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

