طقس ثاني أيام التشريق.. أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى-، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وحائل، والقصيم، والرياض، والشرقية، والحدود الشمالية، والجوف، وتبوك، كما يبقى الطقس حارًا إلى شديد الحرارة على أجزاء من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 22 – 42 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وبسرعة 15 – 32 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

وفي الخليج العربي، تكون الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16 – 33 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.