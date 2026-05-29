ارتفاع أسعار الذهب بنسبة 0.4% طقس ثاني أيام التشريق.. أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق مركز القيادة والتحكم بالدفاع المدني يرسم خارطة الأمان في المشاعر المقدسة الأخضر يواصل تدريباته في نيويورك استعدادًا لمواجهة الإكوادور وديًا سينما القطيف تفتح أبوابها على الكورنيش بتجربة ترفيهية تجمع الأفلام وأجواء البحر النفط يسجّل أسعارًا متباينة عند التسوية ولي العهد يلتقي رئيس جمهورية تشاد الموارد البشرية تقدم خدماتها لأكثر من 160 ألف مستفيد من كبار السن بالحج “إجابة السائلين” بالمسجد الحرام تعزّز الإرشاد الشرعي للحجاج على مدار الساعة وزير الداخلية يتابع سير العمل في عدد من المواقع الصحية بالمشاعر المقدسة
توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى-، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وحائل، والقصيم، والرياض، والشرقية، والحدود الشمالية، والجوف، وتبوك، كما يبقى الطقس حارًا إلى شديد الحرارة على أجزاء من المنطقة الشرقية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 22 – 42 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وبسرعة 15 – 32 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
وفي الخليج العربي، تكون الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16 – 33 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.