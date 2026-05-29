Icon

ارتفاع أسعار الذهب بنسبة 0.4% Icon طقس ثاني أيام التشريق.. أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق Icon مركز القيادة والتحكم بالدفاع المدني يرسم خارطة الأمان في المشاعر المقدسة Icon الأخضر يواصل تدريباته في نيويورك استعدادًا لمواجهة الإكوادور وديًا Icon سينما القطيف تفتح أبوابها على الكورنيش بتجربة ترفيهية تجمع الأفلام وأجواء البحر Icon النفط يسجّل أسعارًا متباينة عند التسوية Icon ولي العهد يلتقي رئيس جمهورية تشاد Icon الموارد البشرية تقدم خدماتها لأكثر من 160 ألف مستفيد من كبار السن بالحج Icon “إجابة السائلين” بالمسجد الحرام تعزّز الإرشاد الشرعي للحجاج على مدار الساعة Icon وزير الداخلية يتابع سير العمل في عدد من المواقع الصحية بالمشاعر المقدسة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

طقس ثاني أيام التشريق.. أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق

الجمعة ٢٩ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٠٤ مساءً
طقس ثاني أيام التشريق.. أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى-، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وحائل، والقصيم، والرياض، والشرقية، والحدود الشمالية، والجوف، وتبوك، كما يبقى الطقس حارًا إلى شديد الحرارة على أجزاء من المنطقة الشرقية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 22 – 42 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وبسرعة 15 – 32 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
وفي الخليج العربي، تكون الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16 – 33 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

طقس الأحد.. سحب رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق
السعودية

طقس الأحد.. سحب رعدية ورياح نشطة على...

السعودية
حالة الطقس في الطرق المؤدية من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة
السعودية

حالة الطقس في الطرق المؤدية من المدينة...

السعودية
طقس السبت.. رياح نشطة وسحب رعدية ممطرة على عدة مناطق
السعودية

طقس السبت.. رياح نشطة وسحب رعدية ممطرة...

السعودية
طقس الاثنين.. سحب رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق
السعودية

طقس الاثنين.. سحب رعدية ورياح نشطة على...

السعودية
طقس أول أيام التشريق.. ارتفاع الحرارة وسحب رعدية ممطرة
السعودية

طقس أول أيام التشريق.. ارتفاع الحرارة وسحب...

السعودية