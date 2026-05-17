روسيا تتعرض لأكبر هجوم أوكراني بالمسيرات منذ بدء الحرب | ترامب لإيران: الوقت ينفد | الجزائر تطرح مناقصة دولية لشراء 50 ألف طن قمح | الحج والعمرة لضيوف الرحمن: احذروا من الاحتيال الإلكتروني | أسواق النفط تواجه مخاطر ارتفاعات حادة مع أزمة مضيق هرمز | المرور يضبط أكثر من 5 آلاف دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع | القبض على مقيم ومقيمة لنشرهما إعلانات تقديم خدمات حج وهمية ومضللة | وزارة الدفاع: اعتراض وتدمير 3 مسيّرات بعد دخولها المجال الجوي للمملكة قادمة من الأجواء العراقية | العراق يعتمد 6 إجراءات لمنع دخول السلع غير المطابقة | ضغوط غير مسبوقة على سوق السندات

طلاب وطالبات “تعليم الرياض” يفوزون بـ4 جوائز كبرى وخاصة في “آيسف 2026”

الأحد ١٧ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٢:٣٧ مساءً
المواطن- فريق التحرير

حقق طلاب وطالبات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض (4) جوائز دولية كبرى وخاصة في المعرض الدولي للعلوم والهندسة “آيسف 2026” ضمن مشاركة المنتخب السعودي للعلوم والهندسة في المعرض.

وفاز الطالب عمران عمر بن عبدالحميد التركستاني من ثانوية مسك العالمية بالجائزة الكبرى بعد حصوله على المركز الثاني في “آيسف 2026” عن مشروعه النّوعي في مجال الهندسة البيئية، فيما فازت الطالبة الجوهرة فيصل بن زرعة من ثانوية الرياض العالمية، والطالب مازن محمد أمير مراد من ثانوية الملك فيصل العالمية، والطالبة جنا إبراهيم الدوسري من ثانوية العنود بنت عبدالعزيز، بثلاث جوائز خاصة في إنجاز وطني يعكس تميز أبناء وبنات الوطن وقدرتهم على المنافسة العالمية في مجالات العلوم والابتكار.

وهنأ المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور نايف بن عابد الزارع الطلاب والطالبات وأسرهم ومدارسهم بهذا الإنجاز الوطني، مبينًا أن ما تحقق يأتي امتدادًا للدعم الكريم الذي يحظى به التعليم ورعاية الموهوبين من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، والدعم المستمر من مديري التعليم، والعمل النوعي المبذول في إعداد وتأهيل أبنائنا وبناتنا الطلبة على المستوى الوطني.

