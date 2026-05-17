طلاب وطالبات “تعليم الرياض” يفوزون بـ4 جوائز كبرى وخاصة في “آيسف 2026”

حقق طلاب وطالبات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض (4) جوائز دولية كبرى وخاصة في المعرض الدولي للعلوم والهندسة “آيسف 2026” ضمن مشاركة المنتخب السعودي للعلوم والهندسة في المعرض.

وفاز الطالب عمران عمر بن عبدالحميد التركستاني من ثانوية مسك العالمية بالجائزة الكبرى بعد حصوله على المركز الثاني في “آيسف 2026” عن مشروعه النّوعي في مجال الهندسة البيئية، فيما فازت الطالبة الجوهرة فيصل بن زرعة من ثانوية الرياض العالمية، والطالب مازن محمد أمير مراد من ثانوية الملك فيصل العالمية، والطالبة جنا إبراهيم الدوسري من ثانوية العنود بنت عبدالعزيز، بثلاث جوائز خاصة في إنجاز وطني يعكس تميز أبناء وبنات الوطن وقدرتهم على المنافسة العالمية في مجالات العلوم والابتكار.

وهنأ المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور نايف بن عابد الزارع الطلاب والطالبات وأسرهم ومدارسهم بهذا الإنجاز الوطني، مبينًا أن ما تحقق يأتي امتدادًا للدعم الكريم الذي يحظى به التعليم ورعاية الموهوبين من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، والدعم المستمر من مديري التعليم، والعمل النوعي المبذول في إعداد وتأهيل أبنائنا وبناتنا الطلبة على المستوى الوطني.