طني للأرصاد يرصد ميدانيًا أجواء عرفات لقياس أثر مشاريع خفض الحرارة

أجرى المركز الوطني للأرصاد قراءات ميدانية لعناصر الطقس في مشعر عرفات، ضمن دراساته البحثية الهادفة إلى متابعة أجواء المشاعر المقدسة وقياس أثر المشاريع المنفذة للتخفيف من تأثير الظواهر الجوية، وفي مقدمتها ارتفاع درجات الحرارة.

وشملت المشاريع تركيب 18 وحدة مظلات على مساحة تتجاوز 11,700 متر مربع، إلى جانب استحداث 36 مروحة رذاذ للإسهام في تبريد الأجواء وتلطيفها، بالإضافة إلى تنفيذ نظام تلطيف أرضي على مساحة بلغت 63 ألف متر مربع، بزيادة تعادل خمسة أضعاف مقارنة بالعام الماضي.

وتأتي هذه الجهود بالتزامن مع المشاريع التي نفذتها الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة عبر ذراعها التنفيذي “كدانة”، وبمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة، لتحسين البيئة المناخية في المشاعر المقدسة ورفع مستوى الراحة لضيوف الرحمن.