Icon

الملك سلمان وولي العهد يتلقيان برقيات تهانٍ من قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى Icon الشؤون الإسلامية ترفع جاهزية مسجد المشعر الحرام بمزدلفة لاستقبال الحجاج Icon طني للأرصاد يرصد ميدانيًا أجواء عرفات لقياس أثر مشاريع خفض الحرارة Icon نفرة مزدلفة.. الحجاج يسلكون أطول طريق مشاة في العالم Icon حجاج بيت الله الحرام يستقرون في مشعر مزدلفة Icon تراجع أسعار الذهب بنسبة 1.3% Icon الملك سلمان وولي العهد يبعثان برقيات تهانٍ إلى قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى Icon المسجد النبوي يستقبل المصلين والزوار وسط منظومة خدمات متكاملة Icon وزير الداخلية يتفقد وحدات الدفاع المدني في مشعر منى Icon حجاج بيت الله الحرام ينفرون من عرفات إلى مزدلفة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

طني للأرصاد يرصد ميدانيًا أجواء عرفات لقياس أثر مشاريع خفض الحرارة

الثلاثاء ٢٦ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٤٥ مساءً
طني للأرصاد يرصد ميدانيًا أجواء عرفات لقياس أثر مشاريع خفض الحرارة
المواطن- فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أجرى المركز الوطني للأرصاد قراءات ميدانية لعناصر الطقس في مشعر عرفات، ضمن دراساته البحثية الهادفة إلى متابعة أجواء المشاعر المقدسة وقياس أثر المشاريع المنفذة للتخفيف من تأثير الظواهر الجوية، وفي مقدمتها ارتفاع درجات الحرارة.

وشملت المشاريع تركيب 18 وحدة مظلات على مساحة تتجاوز 11,700 متر مربع، إلى جانب استحداث 36 مروحة رذاذ للإسهام في تبريد الأجواء وتلطيفها، بالإضافة إلى تنفيذ نظام تلطيف أرضي على مساحة بلغت 63 ألف متر مربع، بزيادة تعادل خمسة أضعاف مقارنة بالعام الماضي.

وتأتي هذه الجهود بالتزامن مع المشاريع التي نفذتها الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة عبر ذراعها التنفيذي “كدانة”، وبمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة، لتحسين البيئة المناخية في المشاعر المقدسة ورفع مستوى الراحة لضيوف الرحمن.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الأرصاد للحجاج: تجنبوا التعرض المباشر للشمس بعرفات
السعودية

الأرصاد للحجاج: تجنبوا التعرض المباشر للشمس بعرفات

السعودية
وصول أولى طلائع الحجاج إلى عرفات بيسر وسهولة عبر قطار المشاعر
السعودية

وصول أولى طلائع الحجاج إلى عرفات بيسر...

السعودية
توافد ضيوف الرحمن إلى صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم
أخبار رئيسية

توافد ضيوف الرحمن إلى صعيد عرفات لأداء...

أخبار رئيسية
اكتمال تصعيد الحجاج إلى عرفات بفارق ساعتين عن الموسم الماضي
السعودية

اكتمال تصعيد الحجاج إلى عرفات بفارق ساعتين...

السعودية
الأرصاد: منى تسجل 45 مئوية اليوم وتوقعات تسجيل عرفات 45 درجة غدًا
السعودية

الأرصاد: منى تسجل 45 مئوية اليوم وتوقعات...

السعودية
مزدلفة تكتمل جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن بعد نفرتهم من عرفات
السعودية

مزدلفة تكتمل جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن بعد...

السعودية
مشاهد جوية ترصد انسيابية حركة الحافلات في نقل الحجاج إلى مشعر عرفات
السعودية

مشاهد جوية ترصد انسيابية حركة الحافلات في...

السعودية
طقس الاثنين.. سحب رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق
السعودية

طقس الاثنين.. سحب رعدية ورياح نشطة على...

السعودية