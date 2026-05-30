طواف الوداع يختتم رحلة الحج الإيمانية وسط منظومة خدمات متكاملة

يختتم حجاج بيت الله الحرام رحلتهم الإيمانية في المشاعر المقدسة وسط أجواء مفعمة بالأمن والسكينة، في ظل منظومة تشغيلية متكاملة سخّرتها الجهات المعنية لضمان انسيابية التنقل بين المواقع المقدسة وتقديم مختلف الخدمات التي تعين الحجاج على أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.
ومع إسدال الستار على أيام الحج المباركة، يتجه ضيوف الرحمن إلى المسجد الحرام لأداء طواف الوداع، وهو آخر مناسك الحج، بعد أن أتموا الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمرات، في مشهد إيماني يختلط فيه الخشوع بالدعاء والرجاء، سائلين المولى عز وجل أن يتقبل منهم حجهم ويغفر ذنوبهم.
ويغادر الحجاج الأراضي المقدسة وقد حملوا معهم زاداً روحياً وتجارب إيمانية راسخة ستظل حاضرة في ذاكرتهم، بعد أن أكرمهم الله بإتمام فريضة الحج وسط مستويات عالية من التنظيم والكفاءة التشغيلية والخدمات المتقدمة التي أسهمت في تسهيل أداء الشعائر وتعزيز راحة ضيوف الرحمن طوال رحلتهم.
