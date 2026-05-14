طيران ناس يضم روما وميونخ وبودابست إلى وجهات صيف 2026 ضمن 25 وجهة عالمية

الخميس ١٤ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٥:٣٩ مساءً
أعلن طيران ناس، الطيران الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، عن إطلاق رحلات مباشرة جديدة بين الرياض وكل من روما وميونخ وبودابست، إلى جانب استئناف رحلاته المباشرة بين الرياض وبودغوريتسا عاصمة مونتينيغرو (الجبل الأسود)، إضافة إلى جزر المالديف، وذلك ضمن شبكة وجهاته لصيف 2026 التي تشمل أكثر من 25 وجهة دولية حول العالم.

ومن المقرر أن تبدأ الرحلات إلى الوجهات الجديدة والمستأنفة اعتباراً من 24 يونيو، مع طرح التذاكر عبر جميع قنوات الحجز التابعة لطيران ناس، وتشمل الرحلات تشغيل ثلاث رحلات مباشرة أسبوعياً بين الرياض وكل من روما وميونخ وبودابست إضافة إلى بودغوريتسا وجزر المالديف.

يأتي إطلاق الوجهات الجديدة واستئناف الرحلات الموسمية في إطار استراتيجية طيران ناس للتوسع وتعزيز شبكة رحلاته، بما يوفر لضيوفه خيارات متنوعة وتجارب سفر مباشرة إلى أبرز الوجهات السياحية حول العالم. وتمتد شبكة وجهات طيران ناس لصيف 2026 عبر أفريقيا وأوروبا وآسيا، وتشمل: ميلان، كراكوف، جنيف، ريزا، موسكو، أنطاليا، بودروم، إسطنبول، طرابزون، باتومي، باكو، صلالة، تبليسي، الغردقة، شرم الشيخ، العلمين، سوهاج، سراييفو، سالزبورغ، تيرانا، فيينا، براغ، إلى جانب الوجهات الجديدة روما وميونخ وبودابست، إضافة إلى بودغوريتسا وجزر المالديف.

وتنطلق رحلات وجهات صيف 2026 عبر مراكز عمليات طيران ناس الأربعة في الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة، مما يوفر المزيد من خيارات السفر لضيوفه خلال موسم الصيف، دعماً للنمو المتواصل في حركة السفر والسياحة، وانسجاماً مع مستهدفات رؤية 2030 الرامية إلى تعزيز الربط الجوي الدولي.

طيران ناس الناقل الجوي الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، هو أول طيران مُدرج في السوق السعودية الرئيسية (تداول)، يشغّل أكثر من 2,000 رحلة أسبوعياً إلى أكثر من 80 وجهة داخلية ودولية في 38 دولة عبر 156 خط سير، ونقل 110 ملايين مسافر منذ إطلاقه في عام 2007، ويستهدف الوصول إلى 165 وجهة ضمن خطته للنمو والتوسع، بالتواؤم مع أهداف رؤية السعودية 2030.

ويمكن حجز الرحلات من خلال جميع قنوات الحجز، عبر الموقع اﻻلكتروني www.flynas.com أو تطبيق طيران ناس للهاتف المحمول أو مركز الاتصال طوال أيام الأسبوع (920001234) أو عبر وكلاء السفر.

 

