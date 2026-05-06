في تخصص جغرافية التخطيط الحضري للمدن الذكية والمستدامة

عبدالعزيز إبراهيم القاسم ينال الدكتوراه من جامعة سوانزي في المملكة المتحدة

الأربعاء ٦ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٦:٠٤ مساءً
عبدالعزيز إبراهيم القاسم ينال الدكتوراه من جامعة سوانزي في المملكة المتحدة
المواطن - فريق التحرير

حصل الباحث الدكتور عبدالعزيز إبراهيم القاسم على درجة الدكتوراه من جامعة سوانزي في المملكة المتحدة، في تخصص جغرافية التخطيط الحضري للمدن الذكية والمستدامة، بعد مناقشة أطروحته العلمية التي تناولت مشروع نيوم بوصفه نموذجاً مستقبلياً للمدن الذكية والمستدامة.

وركزت الدراسة على تحليل مدى إمكانية اعتبار نيوم نموذجاً عالمياً للمدن المستقبلية، من خلال تقييم استراتيجيات التخطيط الحضري الذكي، والاستدامة البيئية، والاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية الرقمية، إلى جانب مقارنة المشروع بأبرز التجارب العالمية في المدن الذكية مثل سنغافورة وكوبنهاغن وبرشلونة وأمستردام.

واعتمدت الرسالة على منهجية علمية شملت مقابلات مع خبراء ومسؤولين ومتخصصين في التخطيط الحضري والمدن الذكية، إضافة إلى تحليل السياسات والتقارير التخطيطية المرتبطة بالمشروع، بهدف استكشاف الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتقنية لمدينة نيوم.

وأكد الدكتور عبدالعزيز القاسم أن هذه الدراسة تسهم في إثراء الأدبيات العلمية المتعلقة بالمدن الذكية المستدامة، وتبرز الدور الذي يمكن أن تؤديه المملكة العربية السعودية في صياغة نماذج حضرية مستقبلية تتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتعزز مفاهيم الابتكار والاستدامة وجودة الحياة.

ويُعد هذا الإنجاز إضافة علمية في مجال التخطيط الحضري المستدام، خاصة في ظل التوجهات العالمية المتسارعة نحو تطوير مدن تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة والحلول البيئية الذكية.

