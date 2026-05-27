عبدالعزيز بن سعود يبحث أوجه التعاون الأمني مع وزير الداخلية اللبناني

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، اليوم، معالي وزير الداخلية والبلديات في الجمهورية اللبنانية أحمد الحجار، وذلك في مقر الوزارة بمكة المكرمة.

وجرى خلال الاستقبال بحث أوجه التعاون الأمني بين البلدين الشقيقين، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب معالي وزير الداخلية اللبناني خلال الاستقبال عن تقديره لجهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن، وما تقدمه من خدمات متكاملة وإمكانات متطورة تسهم في تيسير أداء مناسك الحج بأمان وطمأنينة.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عيّاف نائب وزير الداخلية المكلّف، ومعالي مساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي الأستاذ أحمد بن سليمان العيسى.