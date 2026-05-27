Icon

بتوجيه القيادة.. السعودية تقدم دعمًا عاجلًا لليمن بالمشتقات النفطية بقيمة 150 مليون دولار Icon عبدالعزيز بن سعود يبحث أوجه التعاون الأمني مع وزير الداخلية اللبناني Icon الهلال الأحمر يرفع جاهزيته التشغيلية القصوى لخدمة الحجاج خلال عيد الأضحى Icon خدمات تشغيلية وتقنية متكاملة لتنظيم طواف الإفاضة وتيسير حركة الحجاج بالمسجد الحرام Icon بالورد والبخور.. المسجد الحرام يستقبل حجاج بيت الله في يوم النحر Icon مفتشو الالتزام البيئي يرصدون التزام مسالخ المشاعر بأكثر من 800 زيارة Icon كدانة تُعزّز الجاهزية التشغيلية لمنشأة الجمرات بمنظومة تقنية متكاملة Icon الصحة توصي الحجاج بأهمية العناية بسلامة القدمين خلال التنقل في مشعر منى Icon عبدالعزيز بن سعود يزور سماحة المفتي  Icon متحدث الداخلية: الخطط التشغيلية لتنقلات الحجاج نُفذت بأمن وسهولة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

عبدالعزيز بن سعود يبحث أوجه التعاون الأمني مع وزير الداخلية اللبناني

الأربعاء ٢٧ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٢٨ مساءً
عبدالعزيز بن سعود يبحث أوجه التعاون الأمني مع وزير الداخلية اللبناني
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، اليوم، معالي وزير الداخلية والبلديات في الجمهورية اللبنانية أحمد الحجار، وذلك في مقر الوزارة بمكة المكرمة.

وجرى خلال الاستقبال بحث أوجه التعاون الأمني بين البلدين الشقيقين، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب معالي وزير الداخلية اللبناني خلال الاستقبال عن تقديره لجهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن، وما تقدمه من خدمات متكاملة وإمكانات متطورة تسهم في تيسير أداء مناسك الحج بأمان وطمأنينة.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عيّاف نائب وزير الداخلية المكلّف، ومعالي مساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي الأستاذ أحمد بن سليمان العيسى.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

عبدالعزيز بن سعود يزور سماحة المفتي 
أخبار رئيسية

عبدالعزيز بن سعود يزور سماحة المفتي 

أخبار رئيسية
عبدالعزيز بن سعود يستعرض أوجه التعاون والتنسيق الأمني مع وزير الداخلية الباكستاني
السعودية

عبدالعزيز بن سعود يستعرض أوجه التعاون والتنسيق...

السعودية
عبدالعزيز بن سعود يستقبل رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية
أخبار رئيسية

عبدالعزيز بن سعود يستقبل رئيس منظمة الحج...

أخبار رئيسية
عبدالعزيز بن سعود يطّلع على منظومة النقل الذكية وغرفة التحكم والتشغيل بالمشاعر المقدسة
أخبار رئيسية

عبدالعزيز بن سعود يطّلع على منظومة النقل...

أخبار رئيسية
عبدالعزيز بن سعود يتابع استعداد تنفيذ خطط تصعيد الحجاج إلى عرفات
السعودية

عبدالعزيز بن سعود يتابع استعداد تنفيذ خطط...

السعودية