عبدالعزيز بن سعود يتابع استعداد تنفيذ خطط تصعيد الحجاج إلى عرفات

وقف الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، اليوم، على سير العمل في مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج بمقر الأمن العام بمشعر منى، واطلع على آليات متابعة تنفيذ الخطط الأمنية والمرورية، ومجريات الاستعدادات لعمليات تصعيد حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر عرفات.

واستمع خلال جولته في غرف العمليات بالمركز إلى شرحٍ من معالي مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج الفريق محمد بن عبدالله البسامي، تناول مراحل المتابعة الميدانية لخطط تفويج الحجاج، وآليات التنسيق اللحظي بين مختلف القطاعات الأمنية والخدمية؛ لضمان انسيابية حركة الحشود عبر المحاور والمسارات المؤدية إلى المشاعر المقدسة.

واطّلع الأمير عبدالعزيز بن سعود على آليات متابعة تنفيذ الخطط، والنظام التقني للخطط والعمليات والخريطة التفاعلية، إلى جانب الاستماع لشرح عن منظومات ذكاء الأعمال الخاصة بالاستعلامات والعمليات، إضافة إلى منظومات القضايا والمخالفات الشاملة وإدارة البلاغات والتصعيد، ومؤشرات متابعة وصول الحجاج.

كما اطّلع على منظومة ذكاء الأعمال لإدارة مخاطر الحج، وتفقد غرفة المؤشرات وصالة المراقبة التلفزيونية، مستعرضًا حزمةً من الأنظمة الرقمية المتقدمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي المطورة لتعزيز سرعة الاستجابة وإدارة الحشود البشرية بدقة عالية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، إلى جانب منصة تصعيد البلاغات المدعومة بأنظمة ذكاء الأعمال.

وفي ختام الجولة، أشاد الأمير عبدالعزيز بن سعود بالجاهزية العالية والقدرات التشغيلية المتقدمة بالمنظومة الأمنية لخدمة ضيوف الرحمن، مؤكدًا أن ما حققته المملكة من تميز ريادي في إدارة الحشود البشرية يأتي امتدادًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -أيدهما الله-، بتسخير جميع الإمكانات المادية والبشرية والتقنية؛ ليؤدي الحجاج مناسكهم في أجواء يسودها الأمن والسكينة.

رافق سموه خلال الجولة، معالي مساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ومعالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد بن محمد البتال، ومعالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الأستاذ محمد بن مهنا المهنا، ومعالي مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية المهندس ثامر بن محمد الحربي، ومعالي وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ عبدالله بن فهد بن فارس.