عبدالعزيز بن سعود يدشن المركز الرقمي للعمليات الأمنية بمقر وزارة الداخلية في جدة

دشن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم، المركز الرقمي التابع للمركز الوطني للعمليات الأمنية، وذلك بمقر وزارة الداخلية بمحافظة جدة.

واستمع سموه إلى شرحٍ من قائد المركز الوطني للعمليات الأمنية العميد عمر بن عيضة الطلحي، عن مهام المركز الرقمي ودوره ضمن الخطة الإستراتيجية للمركز الوطني للعمليات الأمنية، وما يوفره من قدرات تشغيلية وتقنية تسهم في تعزيز سرعة الاستجابة ورفع كفاءة التعامل مع الحالات الطارئة.

وأوضح أن المركز الرقمي للعمليات الأمنية يدعم استقبال ومعالجة البلاغات الطارئة والمتابعة الميدانية بمنطقة مكة المكرمة، بما يسهم في سرعة الاستجابة للحالات الطارئة، إلى جانب الدعم والتنسيق وتبادل المعلومات بين الجهات ذات العلاقة؛ بما يعزز جودة الخدمة الأمنية المقدمة.

وأكد العميد الطلحي أن المركز يفرد مساحة استثنائية لخدمة قاصدي الحرمين الشريفين، حيث جُهز بأنظمة تقنية متطورة ومترجمين بعدة لغات لضمان سرعة الاستجابة لبلاغات الحجاج والمعتمرين وتلبية احتياجاتهم الطارئة، وتوفير مظلة أمنية متكاملة تضمن أدائهم لمناسكهم وعباداتهم بطمأنينة ويسر، تماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في إثراء التجربة الدينية والثقافية لضيوف الرحمن.

واطلع سمو وزير الداخلية على مؤشرات الأداء والخرائط الحرارية التي تسهم في اتخاذ القرار ، كما اطلع على آلية سير العمل داخل المركز، ضمن منظومة تشغيلية متكاملة تهدف إلى رفع كفاءة الأداء وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية.

حضر التدشين، معالي مساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ومعالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد بن محمد البتال، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان.