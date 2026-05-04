عبدالعزيز بن سعود يرعى حفل تخريج 1662 طالبًا من كلية الملك فهد الأمنية

رعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم، حفل تخريج (1662) طالبًا من كلية الملك فهد الأمنية، يمثلون عددًا من البرامج الأكاديمية والتأهيلية.

وشملت الدفعات المتخرجة (59) خريجًا وخريجة من برنامج ماجستير الذكاء الاصطناعي (الدفعة الثانية)، وماجستير القيادة الإدارية (الدفعة الأولى)، و(1603) خريجين من برنامج بكالوريوس العلوم الأمنية للدورة (67)، والدورة التأهيلية (55) للضباط الجامعيين، من بينهم (9) طلاب من الجمهورية اليمنية.

وألقى مدير عام الكلية المكلف اللواء الدكتور فهد بن ناصر الوطبان كلمةً أعرب فيها عن شكره وتقديره لسمو وزير الداخلية على دعمه ورعايته المستمرين للكلية ومنسوبيها، مبينًا أن البرامج التعليمية والتدريبية تضمنت برنامج الماجستير في الذكاء الاصطناعي وبرنامج الماجستير في القيادة الإدارية، بالتعاون مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، إلى جانب برنامج تطوير وزارة الداخلية، إضافةً إلى الدورات التأهيلية لطلبة البكالوريوس والضباط الجامعيين.

وأوضح أن الكلية نفذت عددًا من الشراكات والمبادرات النوعية التي أسهمت في تطوير منظومة التعليم والتدريب، ورفع كفاءة المخرجات بما يعزز جاهزية الكوادر الوطنية ويدعم القطاعات الأمنية.

وهنأ مدير عام الكلية المكلف الخريجين، حاثهم على تسخير ما اكتسبوه من معارف ومهارات لخدمة الدين ثم الملك والوطن، داعيًا الله أن يحفظ المملكة وقيادتها، ويديم عليها الأمن والاستقرار.

من جانبهم، عبّر الخريجون في كلمةٍ ألقاها نيابةً عنهم رقيب أول الكلية يحيى بن عبدالعزيز عبدالله بجوي، عن شكرهم لسمو وزير الداخلية لرعايته الحفل، مؤكدين جاهزيتهم لأداء واجباتهم بإخلاص وأمانة، وأن يكونوا عند حسن ظن القيادة.

تلى ذلك مراسم تسليم راية الكلية من الرقيب السلف إلى الرقيب الخلف، ثم أدّى الخريجون قسم الولاء والطاعة، كما كرم سموه شركاء الكلية في تنفيذ برنامج الماجستير في الذكاء الاصطناعي.

وفي ختام الحفل أُعلنت النتائج العامة للدفعات المتخرجة، حيث كرم الأمير عبدالعزيز بن سعود المتفوقين، بحضور عدد من أصحاب السمو الأمراء وأصحاب المعالي وكبار المسؤولين.