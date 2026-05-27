عبدالعزيز بن سعود يزور سماحة المفتي

الأربعاء ٢٧ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٨:٠٦ مساءً
عبدالعزيز بن سعود يزور سماحة المفتي 
المواطن - واس

زار صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، اليوم، سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، وأصحاب المعالي أعضاء هيئة كبار العلماء، وذلك في مخيم سماحته بمشعر منى، حيث هنأهم سموه بعيد الأضحى.

ورحّب سماحة المفتي العام للمملكة بسموه، مشيدًا بما توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- من عناية واهتمام بخدمة ضيوف الرحمن، وتسخير جميع الإمكانات لتمكينهم من أداء مناسكهم بالأمن والطمأنينة.

ونوّه سمو وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، بالجهود التي يبذلها سماحة المفتي العام للمملكة وأصحاب المعالي أعضاء هيئة كبار العلماء في توعية الحجاج وإرشادهم، سائلًا الله تعالى أن يتقبل من ضيوف الرحمن حجهم، وأن يديم على المملكة نعمة الأمن والاستقرار.

حضر الزيارة معالي الأمين العام لهيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد، ومعالي مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج الفريق محمد بن عبدالله البسامي، ومدير عام الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بوزارة الداخلية الشيخ الدكتور عبدالله بن حمد السعدان، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، وعدد من كبار المسؤولين.

