عبدالعزيز بن سعود يستعرض أوجه التعاون والتنسيق الأمني مع وزير الداخلية الباكستاني

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم، اتصالًا هاتفيًا، من معالي وزير الداخلية وزير مكافحة المخدرات بجمهورية باكستان الإسلامية محسن رضا نقوي.

وجرى خلال الاتصال بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واستعراض أوجه التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين الشقيقين.