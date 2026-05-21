عبدالعزيز بن سعود يستقبل رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، في جدة، رئيس منظمة الحج والزيارة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية علي رضا رشيديان.
ورحب سموه بالحجاج القادمين من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، سائلًا الله لهم قبول نسكهم وأن يعودوا إلى وطنهم سالمين غانمين، مؤكدًا حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على تسخير جميع الإمكانات والطاقات البشرية والتقنية لخدمة ضيوف الرحمن من مختلف دول العالم، وتوفير أفضل الخدمات لهم بما يعينهم على أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة.
من جهته، عبر علي رضا رشيديان عن شكره وتقديره للمملكة على ما تبذله من جهود واستعدادات متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن، مشيدًا بمستوى التنظيم والخدمات المقدمة للحجاج.
حضر الاستقبال، معالي مساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ومعالي وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ عبدالله بن فهد الفارس، ومعالي مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية للحج الفريق محمد بن عبدالله البسامي، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي الأستاذ أحمد بن سليمان العيسى، وأمين عام لجنة الحج العليا خالد بن حمد الصيخان.